Wereldkampioen Frankrijk verslaat Oranje in Nations League: 'Genoeg positieve punten'

SAINT-DENIS - Het Nederlands elftal heeft in de Nations League niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Frankrijk. De kersverse wereldkampioen was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Oranje.

Superster Kylian Mbappé zette Les Bleus na een klein kwartier op 1-0, waarna Oranje pas na ruim een uur uit de schulp kroop. Nadat Wijnaldum een mooie kans op de gelijkmaker had gemist, scoorde Ryan Babel van dichtbij wel (67.): 1-1.

De Nederlandse vreugde was echter van korte duur. Aanvoerder Virgil van Dijk stond een kwartier voor tijd te slapen en zag die fout keihard worden afgestraft door uitgerekend Olivier Giroud. De Franse spits, al tijden zonder doelpunt, verraste de Bredanaar én doelman Jesper Cillessen met een treffer in de verre hoek. PSV-spits Luuk de Jong viel vlak voor tijd nog in.

'Positieve punten'

"We hebben blij vlagen goed voetbal laten zien, vooral in de tweede helft", verklaarde Van Dijk na afloop. "Die 1-1 viel na een ongelukkige fout. Da's jammer, want dan loop je achter de feiten aan. Verder hebben we namelijk weinig kansen weggegeven."

"Fouten gebeuren; dat hoort bij voetbal. Het is alleen jammer dat t nu gebeurt. We balen enorm. Verliezen is altijd slecht, maar er zijn genoeg positieve punten om mee te nemen", aldus de Bredanaar.