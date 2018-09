Feest in Uden: Beatrix en Dick winnen 239.000 euro in Postcode Loterij Miljoenenjacht

UDEN - Beatrix en Dick uit Uden zijn zondagavond flink in de prijzen gevallen bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het stel, dat niets vermoedend op de bank naar de voetbalwedstrijd Frankrijk-Nederland zat te kijken, werd door presentator Winston Gerschtanowitz als thuiswinnaar verrast met een cheque van 239.000 euro.

Dit is hetzelfde bedrag als de winnaar van het Gouden Koffertjesspel, Helen uit Naaldwijk, in de studio mag bijschrijven. Beatrix en Dick spelen vanaf het begin mee met de loterij. "Nooit verwacht dat we ooit ook echt iets zouden winnen. Ik ben sprakeloos," zegt Beatrix. "We willen al heel lang ons huis in Tsjechië verbouwen, die droom wordt nu werkelijkheid!"

Ook de buren van Beatrix en Dick met de postcode 5404 MK (de straat Morkolf) vallen in de prijzen, ten minste als ze meespelen met de loterij. Achttien inwoners van de straat mogen ook nog eens 239.000 euro verdelen. Het exacte bedrag is afhankelijk van het aantal loten.