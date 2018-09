Auto slaat over de kop op A2 bij Den Bosch

DEN BOSCH - Een auto is zondagavond van de weg geraakt en over de kop geslagen op de afrit Den Bosch-Rosmalen van de A2. De bestuurder is door de hulpdiensten bevrijd en gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf. De politie vermoedt dat er alcohol in het spel was. Het ongeluk gebeurde in de richting van Eindhoven

Takelen

Vanwege het ongeluk werd de afrit tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.