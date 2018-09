Brand in oude garage in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In een oude garage in de Erasmuslaan in Bergen op Zoom brak zondagnacht brand uit. Het vuur werd rond halfeen ontdekt door voorbijgangers.

Het gebouw staat tegenwoordig leeg. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Overslag

De brandweer schaalde op om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere gebouwen.