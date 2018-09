Fietser (75) overleden na botsing met motorrijder in Eindhoven

EINDHOVEN - De 75-jarige fietser die zondagmiddag betrokken was bij een aanrijding in de Floralaan Oost in Eindhoven is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie maandagochtend.

Ook een motorrijder raakte bij het ongeluk zwaargewond. Een vrouw die achterop de motor zat, raakte niet gewond.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.