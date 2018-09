Willy en Rene niet overtuigd van Oranje: 'Nederland moet van vooraf aan beginnen'

EINDHOVEN - Willy en Rene van de Kerkhof zijn niet te spreken over het optreden van het Nederlands Elftal zondagavond. Oranje verloor met 2-1 van wereldkampioen Frankrijk door onnodige fouten. “Nederland werd weggespeeld.”

De eerste goal van Frankrijk werd gemaakt naar een blunder van Quincy Promes. ”Als je een bal terug kopt zoals Promes deed, moet je hem meteen wisselen”, vertelt Willy in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Dit past niet in het topvoetbal. De hele rechterkant, Promes en Tete, beviel me trouwens niet. Ik denk dat Vormer en Janmaat beter past, maar dat laat ik aan Koeman over.”

Koeman

Ook bondscoach Ronald Koeman was niet te spreken over het optreden van zijn team. Vooral in de eerste helft werd Oranje weggespeeld. “Ik denk dat we blij moeten zijn dat het 2-1 is geworden. Frankrijk was echt veel beter”, vertelt Rene. Hij vindt dat Koeman beter naar zichzelf moet kijken. “Hij zet Cillissen in de goal en die maakte toch een enorme blunder bij de tweede goal. Dat krijg je als je iemand opstelt die geen wedstrijdritme heeft.”

Maar Willy ziet ook iets positiefs in de wedstrijd. “Frenkie de Jong speelt geweldig en is een aanwinst voor het Nederlands Elftal. Ik zie er wel toekomst in.” Willy verwacht dat Nederland er over twee jaar gewoon bij is op het EK. Rene heeft zijn twijfels. “Ik weet het niet. Nederland moet gewoon weer van voor af aan beginnen. Maar gisteren was niet hoopgevend.”