Gestolen auto vliegt uit de bocht tijdens achtervolging, bestuurder opgepakt

De achtervolging eindigde in Goirle. (Foto: Toby de Kort)

GOIRLE - Een auto is maandagochtend uit de bocht gevlogen bij het Keuterstraatje in Goirle. De bestuurder werd achtervolgd door agenten. De auto - met Duits kenteken - was gestolen.

Surveillerende agenten zagen de gestolen auto in Eindhoven rijden en gingen daarop met meerdere auto's achter de bestuurder aan.

Greppel

Uiteindelijk belandde de auto in Goirle in een greppel en kon de bestuurder worden aangehouden.

De auto zou onderweg ook nog een boom hebben geraakt. Ook een politieauto raakte volgens een ooggetuige beschadigd na het rijden door een diepe kuil op een zandpad in Riel. De gestolen auto wordt getakeld.