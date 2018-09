'Dit wordt nooit normaal', buurtschap Stadsebergen geniet na van winst bloemencorso Valkenswaard

VALKENSWAARD - Het was een grandioos feestje voor de bouwers van buurtschap Stadsebergen uit Valkenswaard. Ze wonnen zondag alle vijf de prijzen op het bloemencorso en waren daarmee de favorieten van de vakjury, de kinderjury én het publiek.

De winnende wagen is gebaseerd op Donar, de god van donder en bliksem. Met geluidseffecten, licht, rook en zelfs regen werd de god uitgebeeld. "Als wij langsreden, kwam er een regelrechte onweersbui voorbij", vertelt bouwer Mark Klomp in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Speciaal moment

Vorig jaar won Stadsebergen ook al de algemene prijs, maar daar is de pret niet minder om. "Dit wordt nooit normaal. Als je wint, blijft dat altijd een speciaal moment", vertelt Mark.

Een dag na de winst liggen veel leden nog in bed. Een aantal is wel al vroeg op de been om de eerste dingen op te ruimen. Vico Sweere kijkt terug: "Het is heel veel werk geweest. Het dat was het waard. Nu is het tijd om alles af te breken."