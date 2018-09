De meeste koolstofdioxide in Brabant wordt uitgestoten in Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - In Geertruidenberg wordt maar liefst 125 kilogram koolstofdioxide (CO2) per vierkante meter uitgestoten. Daarmee staat de gemeente landelijk op een tweede plek. Alleen in het Noord-Hollandse Velsen wordt nog meer koolstofdioxide geproduceerd. De Amercentrale is in Geertruidenberg de oorzaak van de hoge uitstoot.

In Velsen staan onder meer Tata Steel en de elektriciteitscentrale van Nuon. De CO2-uitstoot ligt hier op 198 kilogram per vierkante meter. Ter vergelijking: de gemiddelde CO2-uitstoot voor Nederland ligt op 4,4 kilogram per vierkante meter. Zelfs in Rotterdam wordt minder CO2 uitgestoten dan in Geertruidenberg en Velsen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meten

Ook Moerdijk (33 kilogram) staat in de top tien. Volgens een woordvoerder van het CBS gaat het niet alleen om uitstoot van bedrijven, maar wordt bijvoorbeeld ook de uitstoot die mensen met hun auto's produceren meegeteld. "We baseren ons op de cijfers die bedrijven geven. We meten niet zelf. Het is bij fijnstofmetingen ook moeilijk om te zien waar het vandaan komt, dat ligt aan de windrichting."

Dat Geertruidenberg de tweede plaats bezet, wil niet zeggen dat het ongezond is om daar te wonen. De fijnstof die de lucht ingaat, valt pas later neer. De wind in Nederland komt het meeste uit het zuidwesten. Daarom hadden inwoners in Roosendaal vroeger veel last van de Antwerpse uitstoot.

Er gaan in de politiek al jaren stemmen op om de kolencentrale in Geertruidenberg te sluiten. De gemeente wil een natuurgebied van het terrein maken. Taco Douma, directeur van eigenaar RWE, stelde recentelijk echter dat de centrale nog minstens tot 2040 openblijft, maar dat het gebruik van kolen wel daalt.