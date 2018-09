Verdachte van drugslab in woonwijk Eindhoven gaat opnieuw in de fout

BREDA - Een levensgevaarlijk drugslab midden in een Eindhovense woonwijk. Het was vorig jaar zomer groot nieuws toen de politie het laboratorium aan de Heydaalweg ontdekte. De aangehouden verdachte (26) uit Sprang-Capelle werd door de rechtbank na ruim een maand vrijgelaten. Volgens de politie is hij daarna weer drugs gaan maken. Maar zelf ontkent hij dat. Dat bleek maandagochtend in de rechtbank in Breda tijdens een tussentijdse zitting over zijn zaak.

Michael de R. liep in maart dit jaar tegen de lamp in Brakel. Dat xtc-lab zat verborgen in een schuurtje bij een autobedrijf aan de Kooihoek in de Gelderse plaats. Ook hier, net als in Eindhoven, stonden er enorme hoeveelheden grondstoffen, zoals 200 jerrycans met chemische stoffen en afval. Gewoon tussen woonhuizen, met nietsvermoedende bewoners.

'Gewoon weer aan het werk'

De R. zit in de gevangenis in Sittard, in voorarrest. Hij was maandag bij zijn zitting in de rechtbank. Netjes gekleed. Ontspannen. Volgens zijn advocaat ontkent hij. Advocaat en verdachte hebben camerabeelden en afgeluisterde gesprekken opgevraagd van de politie. Ze vroegen de rechtbank ook om vrijlating, vooral omdat het nog wel even kan duren voordat er een inhoudelijk proces komt.

“Mijn cliënt wil gaan werken. Hij moet iets doen aan de schuld die hij heeft aan zijn vader en zijn verzekeringsmaatschappij”, vertelde advocaat Woodrow. “Zes maanden geleden had ik wel werk, bij een stratenmakersbedrijf. Daar kan ik weer aan de slag”, voegde De R. daar zelf aan toe.

Vrijlaten is OM niet van plan

De officier van justitie ging akkoord met alle verzoeken van de verdediging. Behalve het vrijlatingsverzoek. “Ik wil best aannemen dat hij aan het werk wil, maar in de tijd dat we hem in de gaten hielden, was hij ook niet echt bezig met legale werkzaamheden."

Officier van justitie Smale meldde dat zijn rechtszaak over de Heydaalweg volgende week dient in Den Bosch. Ze wilde daarmee benadrukken dat bij hem de kans op herhaling groot is. Daarom verzette ze zich tegen de vrijlating.

Zwembroek en strandslippers

Advocaat Woodrow vertelde buiten de zitting om dat Michael aan de Heydaalweg 'op het verkeerde moment op de verkeerde plek was'. Volgens zijn advocaat liep hij daar in Eindhoven op de dag van de politie-inval rond op strandslippers en in een zwembroek en heeft hij niks met dat lab te maken. In Brakel is het een iets ander verhaal. Daar zou hij 'wat gesjouwd hebben'.

Het OM verdenkt hem er ook van dat hij bij een bouwmarkt spullen kocht voor een drugslab en dat hij een pistool in zijn bezit had.

Een andere verdachte (48) uit Oudheusden was er niet bij. Hij zou ziek zijn en vanuit Vught vervoerd zijn naar een ziekenhuis voor een bacteriële infectie. Ook een derde man ontbrak. Over hem is weinig bekend, zijn zaak diende voor het eerst in het openbaar.

Proces opgeschort

De rechtbank besliste aan het einde van de ochtend dat de verdediging de extra informatie krijgt. Bovendien besloot de rechtbank dat er veel drugs zijn gevonden (125 kilo mdma en 43 liter mdma-olie, de werkzame stoffen van xtc-pillen) en dat het maatschappelijk belang om hem vast te houden daarom zwaarder weegt. De R. blijft in de cel, net als de andere verdachten, in ieder geval tot 4 december, als de zaak verder gaat.