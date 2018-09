Man komt onder eigen tractor bij EK Tractorpulling, slachtoffer breekt ruggenwervel

ALPHEN - Een 47-jarige man uit Dronten is zondagmiddag onder zijn tractor terechtgekomen tijdens het allereerste EK Tractorpulling in Alphen. De deelnemer brak daarbij een ruggenwervel.

Het was flink schrikken voor de organisatie, vertelt Angela Buijsman. "Hij had net op het verkeerde moment te veel vermogen. De tractor begon te schudden en viel uiteindelijk om." Het slachtoffer, Oscar uit Dronten, had volgens Angela veel ervaring. "Je kunt niet van een fout spreken."

Korset

De bestuurder heeft in het ziekenhuis in Breda een korset aangemeten gekregen. Maandag hoort hij of hij geopereerd moet worden. Oscar deed met zijn Let's Try-machine mee in de klasse Mini Unlimited.

Volgens Angela komen ongelukken bij tractorpulling zelden voor. "Maar je ziet dat een ongeluk in een klein hoekje zit."

"Het is een sport met veel vermogen in de machines", vertelt Angela. "Dat vermogen moet worden omgezet naar snelheid op de baan." Je kunt het volgens haar vergelijken met het rijden met een caravan. "Als je net even verkeerd gas geeft, begin je te slingeren."

Een onverwacht EK

Het was voor het eerst dat het Europees kampioenschap in Alphen werd gehouden. Op het laatste moment kon het EK in Zweden niet doorgaan vanwege bosbranden. Volgens Angela werd Stichting Trekker Trek Alphen daarom op het laatste moment gevraagd om het te regelen.

"Normaal heb je twee jaar de tijd om zoiets organiseren. Wij hadden nu drie weken", vertelt Angela. Het was flink aanpoten voor de organisatie, maar toch is het allemaal gelukt. "Al is het natuurlijk wel heel erg dat er dan zo'n ongeluk gebeurd."