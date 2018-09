Greetje verloor haar babybroertje tijdens Tweede Wereldoorlog: 'Het is ontastbaar, ik weet niets'

DEN BOSCH - Het enige wat er nog van Ivor Arnold Troostwijk is, is een foto. Een foto van een pasgeboren manneke, in een wit pakje, huilend. Ivor werd 13 november 1943 geboren in gevangenschap. Hij mocht slechts twee maanden oud worden. Hij overleed in januari in Auschwitz. Vergast, samen met zijn moeder.

De ouders van Ivor waren op de vlucht voor de Duitsers, toen ze gevangen werden genomen op het station in Den Bosch. Ze hadden hun 1-jarige dochter Greetje laten onderduiken in de Achterhoek, waar ze vandaan kwamen. Annie en Abraham werden opgesloten in de gevangenis in Den Bosch. In het vrouwendeel kwam Ivor ter wereld, in het achterste kamertje op de begane grond. In een koude betonnen cel, toen al gescheiden van zijn vader.

'Ik heb het geaccepteerd'

De kleine Greetje werd in de Achterhoek verraden en op het laatste kindertransport gezet. Greetje overleefde de oorlog, de bevrijding kwam net op tijd. Ze kwam als ‘onbekend kind 33’ terug in Nederland. “Onbekend maakt onbemind”, lacht Greetje een beetje. Nog steeds niet goed wetend wat ze met die omschrijving van haar als klein meisje aan moet.

Het verhaal van Ivor wordt pas sinds 2016 verteld. Daarvoor wist men niet van zijn bestaan af. Door onderzoek kwam de gemeente Den Bosch achter het bestaan van Ivor en sindsdien wordt ook zijn verhaal verteld. En dat is vreemd voor Greet: “Iemand die je niet kent, daar heb je geen binding mee. Als ik diep nadenk, word ik natuurlijk heel verdrietig. Maar ik zit zo niet in elkaar. Ik heb het geaccepteerd. Als je uit de oorlog komt zoals ik uit de oorlog ben gekomen, dan moet je wel. Anders word je gek.”

Karakter

Greet heet inmiddels Coopman en woont met haar man in Israël. Ook hij zat op dat allerlaatste kindertransport. Opvallend genoeg kwamen ze daar pas begin 2000 achter. Na 37 jaar huwelijk. Greet en Rob ontmoetten elkaar in Amsterdam, in een kantoor waar ze allebei werkten. Hoe vreemd het leven kan lopen.

Greet fantaseert nog regelmatig wat er van Ivor geworden zou zijn als hij in leven had mogen blijven. “Dat was makkelijker geweest, als ik hem een beetje had gekend. Als ik hem bijvoorbeeld tot zijn zevende had mogen kennen. Dan had ik zijn karakter een beetje gekend. Nu is het ontastbaar, ik weet gewoon niks.”

Live verslag

