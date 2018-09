De laatste twee videotheken: zo overleven ze

EINDHOVEN - Je zou het niet zeggen, maar ze bestaan nog: videotheken. Op het hoogtepunt waren er 204 in Brabant, nu nog twee. En die weten op haast wonderbaarlijke wijze te overleven.

De meeste videotheken zijn op sterven na dood. Illegaal downloaden, YouTube en Netflix deden de branche definitief de das om. Toch houden de Videotheek Raamsdonksveer en Moviestore Dongen het als een soort Galliërs vol. "Ik ga door totdat ik erbij neerval", lacht Freddy D'Haene.

Geheim

Het geheim? Veel dingen ernaast doen. Heel veel. Freddy's zaak in Dongen verkoopt e-sigaretten, ijsjes, simkaarten en je kunt er ook geld storten. Toch staat ruim twee derde van de winkel nog vol met dvd's. Of hij niet gek is? "Nee, ik ben gek op de klanten en op films. Maar niet gek."





Het is geen vetpot. De 72-jarige videotheekhouder kan van zijn pensioen, de AOW en de opbrengst van de videotheek rondkomen. Daarvoor staat hij zeven dagen per week in de zaak. "Ik kijk alle nieuwe films die ik binnenkrijg zelf, zodat ik de klanten kan adviseren. Ik vind het nog steeds heel leuk."



Zijn zoon Jacco runt de videotheek in Raamsdonksveer. Ook hij verkoopt van alles en nog wat, maar wil niet ophouden. "Ik doe dit echt uit pure passie voor films. Ik houd niets over aan de verhuur van films, maar met alle kleine verkopen ernaast blijft het net mogelijk."

Daling

In heel Nederland zijn er nog 34 videotheken, volgens onderzoeksbureau Locatus. Een actieve branchevereniging bestaat niet meer en heeft dus ook geen cijfers. Ook het CBS houdt geen cijfers meer bij. 2005 was het topjaar voor de videotheken. Volgens het onderzoekbureau waren er toen 1263 in Nederland, waarvan 204 in Brabant. Daarna zette de dalende lijn in.





Overigens is er ook nog een erotische videotheek in Eindhoven. Daarnaast is er nog een onbekend aantal zaken, dat ook een kleine videomuur heeft. Hier zijn geen cijfers van.