Even wennen: hockeysters Den Bosch lijden na 1.030 dagen weer een thuisnederlaag

DEN BOSCH - De hockeysters van Den Bosch zijn vandaag met een onherkenbaar gevoel wakker geworden. Zondag leden ze op eigen veld een verrassende nederlaag tegen Oranje-Rood (0-1), iets wat bijna drie jaar geleden voor het laatst was gebeurd.

Bij de vorige thuisnederlaag van de dames van Den Bosch domineerde Adèle de Top40 met het nummer Hello, had Donald Trump nog maar net aangekondigd dat hij president van Amerika wilde worden en was Nederland nog in de ban van de hoed van Memphis Depay, zo lang was het geleden.

We moeten voor die nederlaag terug naar 15 november 2015, toen de Bossche vrouwen met 0-2 onderuit gingen tegen Amsterdam. Sindsdien was er voor bezoekende teams (bijna) niets te halen aan de Oosterplas. Den Bosch werkte in de Hoofdklasse, de play-offs om de landstitel én de Europa Cup 41 officiële thuiswedstrijden af waarvan er 37 in winst eindigden en slechts vier in een gelijkspel.

Zeldzame Eindhovense zege

Die indrukwekkende reeks eindigde zondag dus door toedoen van Oranje-Rood. Het was de eerste Eindhovense hockeyzege op Bossche bodem sinds 7 april 1991. Destijds wonnen de vrouwen van het toenmalige EMHC aan de Oosterplas. Den Bosch kwam toen nog maar net kijken in de Hoofdklasse en speelde op het hoogste niveau voor het eerst tegen een Eindhovense tegenstander.









Einde aan doelpuntenreeks

Ook bijzonder: voor het eerst sinds die 0-2 tegen Amsterdam kwam Den Bosch zondag níet tot scoren in een thuiswedstrijd. In de tussenliggende 41 optredens was het wél telkens raak, liefst 163 doelpunten in totaal.

Dat komt neer op een gemiddelde van bijna vier doelpunten per thuisduel. In die serie scoorde Den Bosch in zes duels minstens zeven keer, met de 15-0 zege op het Bredase Push in 2016 als absolute uitschieter.

Geen paniek

De uitzonderlijke nederlaag tegen Oranje-Rood, dat met zes punten uit twee duels een puike competitiestart beleeft, is voor de ervaren speelsters van Den Bosch geen reden tot paniek.

"Dit kan gebeuren, we moeten het niet groter maken dan het is", zei Lidewij Welten na afloop voor de camera van Hockey.nl. "Als we hier van de mat zouden zijn geveegd en niets hadden uitgestraald, dan zou ik me zorgen maken. We hebben gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld, maar we maakten de kansen niet af. Dat kan een keer gebeuren."