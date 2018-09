Afvaldumpingen zijn niet alleen boswachters een doorn in het oog

Groeiende irritatie over alle troep die in de Brabantse natuur gedumpt wordt. (Foto: Carin Bakker)

EINDHOVEN - De ergernis over afvaldumpingen in de natuur neemt steeds meer toe. Het zijn niet alleen de boswachters die moedeloos worden van alle spullen die zomaar achtergelaten worden in natuurgebieden. Ook wandelaars, hondenbezitters en fietsers delen steeds vaker hun irritatie op social media.

Afgelopen weekend liet een boswachter in West-Brabant aan Omroep Brabant zien wat hij tegenkomt tijdens zijn dagelijkse ronde. De buit was behoorlijk gevarieerd, van plastic zakken gevuld met rommel tot een compleet bankstel.



Ook anderen winden zich steeds meer op over alle rotzooi die achtergelaten wordt tussen de bomen en struiken. Dit weekend was het raak in Lieshout. Daar lagen lege plastic plantenbakken en een opvallende witte broek in het struikgewas.

5000 keer

De Brabantse Milieufederatie deed een half jaar geleden en steekproef en berekende dat er jaarlijks 5000 afvaldumpingen in Brabant zijn. Een klein deel van die dumpingen betreft drugsafval. Er ligt vooral huis-, tuin-, en keukenafval tussen de struiken.

Carin Bakker heeft de dumping in Lieshout afgelopen weekend niet zelf gezien, maar zag wel het briefje en de zooi. "Ik vind het ook zo raar. Al die spullen kun je gratis kwijt. Er is gewoon iemand heel lui geweest. En die witte broek vind ik ook opmerkelijk. Het is een typische broek die in de zorg gebruikt wordt. Hij leek ondanks de viezigheid nog prima."

Nog één dingetje

Het bericht van Carin is vaak gedeeld en de politie is inmiddels ingelicht. Nu moet de briefschrijver zich nog melden, want zonder getuige is de zaak minder sterk.