Knallende burenruzie eindigt in aanhouding van man met alarmpistool

OOSTERHOUT - De politie heeft maandagmorgen in de Herendam in Oosterhout een man aangehouden omdat hij met een pistool op zijn buurman had 'geschoten'. Het wapen bleek later een alarmpistool te zijn. Niemand raakte gewond.

De straatbewoners hadden ruzie met elkaar over geluidsoverlast. Rond drie uur zag het slachtoffer dat zijn buurman uit het raam hing en een vuurwapen op hem richtte.

Knallen

Hij schrok toen hij knallen hoorde, maar had snel door dat het een alarmpistool was. Het slachtoffer ging terug zijn huis in en waarschuwde de politie.

Toegesnelde agenten moesten met de verdachte onderhandelen om hem uit zijn huis te krijgen. Toen dat lukte is hij aangehouden. In de huis werd een alarmpistool gevonden. De recherche onderzoekt de zaak.