Jongen (16) opgepakt voor zware mishandeling in Eindhoven, agenten in burger herkennen verdachte

EINDHOVEN - Een 16-jarige jongen is afgelopen weekend opgepakt voor de zware mishandeling van twee mannen op het Stratumseind in Eindhoven. De verdachte werd gearresteerd op een voetbalveld in diezelfde stad. Hij werd herkend door politieagenten in burger.

Bij de mishandeling op 14 juli werden twee mannen uit het niets in elkaar geslagen voor vijf mannen. De slachtoffers liepen meerdere botbreuken op.

Nog meer aanhoudingen

Vorige week werden in deze zaak ook al twee 18-jarige Eindhovenaren aangehouden. In de nacht van de mishandeling werden ook al twee arrestaties verricht. Een van die verdachten bleek niets echter niets met deze zaak te maken te hebben.

De andere verdachte werd vrijgelaten na het afleggen van een verklaring. Hij is nog wel verdachte in de zaak. Ook de twee 18-jarige Eindhovenaren zijn vrijgelaten, maar ook zij worden nog verdacht.