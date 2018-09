Bergse verdachte meldt zich bij politie, Abdelghafour was kopstuk bij mislukte helikopterontsnapping

BERGEN OP ZOOM - De 39-jarige Abdelghafour L. uit Bergen op Zoom zit in de cel. Hij meldde zich woensdag zelf bij de politie in Amsterdam. Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en in voorlopige hechtenis genomen. De Bergenaar zou betrokken zijn bij een mislukte ontsnappingspoging met een helikopter. Samen met acht andere verdachten probeerde hij eind 2017 topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te halen.

Hij zou volgens het OM de tussenpersoon zijn tussen Benauouf en de andere verdachten. Zo had hij de piloot geïnstrueerd en coördineerde hij de actie. Daarnaast zou L. meerdere vuurwapens bezitten en verantwoordelijk worden gehouden voor de heling van drie gestolen voertuigen.

Verijdeld

De kaping van de helikopter en de geplande bevrijding, kon worden voorkomen. De Amsterdamse recherche had namelijk lucht gekregen van het plan. Bij het vliegveld Kempen in het Brabantse Budel, greep de politie in. Meerdere mannen werden aangehouden en werd een van hen, een Fransman, doodgeschoten.

Benaouf A. zit een straf uit van twaalf jaar vanwege zijn rol in een liquidatie van een crimineel in Antwerpen.