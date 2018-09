'Gestorven in het harnas', wandelaar overleden na hartstilstand op finish 'De 80 van de Langstraat'

WAALWIJK - De wandelaar die zondag vlak na de finish van 'De 80 van de Langstraat' een hartstilstand kreeg, is overleden. De familie van de 74-jarige man uit Drunen heeft dit aan de organisatie van het wandelevenement laten weten. "Hij is letterlijk in het harnas gestorven."

De man is een trouwe deelnemer van de 'De 80 van de Langstraat'. Hij deed in totaal 15 keer mee. Zijn familie laat weten dat hij zijn 15e deelname hoe dan ook wilde voltooien.

Dat bleek zondag een zware opgave: hij had het erg moeilijk tijdens het laatste gedeelte 80 kilometer lange wandeltocht. Medelopers en familieleden moesten hem het laatste stuk ondersteunen, omdat hij niet meer zelf kon lopen.

Ziekenhuis

Hij kwam uiteindelijk wel over de finish, maar werd vervolgens getroffen door een hartstilstand. De man werd naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gebracht. Daar is hij vannacht aan de gevolgen van zijn hartstilstand overleden.