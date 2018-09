En de teller staat op....230.000 Eindhovenaren!

EINDHOVEN - Eindhoven telt 230.000 inwoners. Dat meldt de gemeente maandagochtend op Twitter. Héél goed nieuws, want elke inwoner telt voor de Lichtstad. Groningen dreigt namelijk de vijfde stad van het land te worden, ten koste van Eindhoven.





En klein drama kondigde zich deze zomer aan in de Eerste Kamer. Daar werd een herindelingsvoorstel van de stad Groningen goedgekeurd, en de gevolgen kunnen enorm zijn voor ons als chauvinistische Brabanders. Op 1 januari 2019 wordt de plaats Haren (nee, niet ons Haren bij Oss, daar blijven ze vanaf!) bij Groningen gevoegd.

Op kop

Half juli schreven we: Groningen telt straks na de herindeling zo'n 229.431 inwoners. Eindhoven moet het doen met 229.126 Eindhovenaren. Dat zijn er 305 minder, oftewel een Philips Stadion dat voor één honderdste gevuld is. Een getal van niks, maar het maakt wel dat Groningen, een prima stadje maar toch anders dan Eindhoven, zich straks 'de vijfde' mag noemen.

Maarrrr....in Eindhoven is het tussen de lakens eind 2017 kei gezellig geweest óf er zijn veel expats de stad binnengekomen, óf studenten. Of alledrie. Maar inmiddels heeft Eindhoven nu dus 230.000 inwoners. Dinsdagavond verwelkomt burgemeester Jorritsma de 230.000e. Nog onbekend is of daar een rompertje of speentje aan te pas moet komen als welkomstkado, of dat het om een volwassen nieuweling gaat.

In 2021 gaat Eindhoven in één klap 23.000 extra mannen, vrouwen en kinderen erbij krijgen, tenminste als de fusie met Nuenen doorgaat. Dan zitten we geramd. Jeujj! Eindhoven de gekste, en vooralsnog ook de vijfde.