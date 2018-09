Vijfhonderd mensen met rode en witte rozen bij uitvaart PSV-fan, kampioensschaal stond naast kist

EINDHOVEN - Ruim vijfhonderd mensen zijn zaterdag naar het Philips Stadion gekomen voor de uitvaart van PSV-fan Daniël van Bokhoven. Bijna alle aanwezigen droegen een rode of witte roos, de kleuren van de voetbalclub. Naast zijn kist stond de kampioensschaal en op zijn vaste stoel in het stadion was zijn foto geplakt. Ook een vaste groep PSV-vrienden was aanwezig.

De Fontys-student die journalistiek studeerde, overleed aan de gevolgen van de meningokokkenziekte. Hij werd ziek na het introductiekamp van zijn opleiding aan de Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) in Tilburg, waar hij als begeleider bij was. Het kamp eindigde donderdag, vrijdag voelde hij zich niet goed en zaterdag is hij naar de dokter gegaan. De studenten die aanwezig waren op het kamp zijn allemaal gecontroleerd.

Frikandellen en bier

De uitvaart vond plaats in een van de zalen van het stadion. De ceremonie duurde ruim twee uur, met twee pauzes waarin de aanwezigen met elkaar konden praten en frikandellen en bier kregen. "Iedereen stond, alleen de familie zat. Toen de kist werd weggedragen, volgde een staande ovatie", aldus één van de aanwezigen.

Normaal staat PSV geen uitvaarten van fans in het stadion toe. Omdat Daniël ook als freelance journalist voor Studio040 vaak in het stadion kwam en eerder bij PSV solliciteerde, werd een uitzondering gemaakt.

Herinneringen

"Vijfhonderd familieleden, vrienden en collega's brachten hem in 'zijn' PSV-stadion een laatste groet tijdens een indrukwekkende bijeenkomst. In de vele anekdotes herkenden we de Daniël zoals wij die gelukkig ook op de FHJ hebben mogen leren kennen. Onze studenten brachten een eerbetoon met een mooie voordracht en een filmpje. De onvergetelijke herinneringen zijn voor altijd", stelt Fontys.