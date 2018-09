Suikerbieten lijken redelijk goed, ondanks droge en hete zomer

DINTELOORD - De enorme suikerfabriek in Dinteloord is er helemaal klaar voor. Dinsdag start daar namelijk de jaarlijkse bietencampagne. Tot de derde week van januari rijden wekelijks duizenden vrachtwagens uit Zuid- en Midden-Nederland af en aan om suikerbieten in de fabriek te storten. De vraag is dit jaar wel hoe goed de kwaliteit van de bieten is, want de droge en hete zomer heeft van veel landbouwgewassen een zware tol geëist.

Om de bieten wat meer tijd te geven om te groeien, heeft Suiker Unie de campagnestart een week uitgesteld. Zo konden de planten zich langer laven aan het regenwater dat afgelopen weken is gevallen.

Meer suiker

Want niet alleen de omvang van de bieten, maar ook het suikergehalte is bepalend voor de opbrengst en wat de bietenteler krijgt betaald. Arno Huismans van Suiker Unie: "Er zijn percelen die maar 10 tot 40 ton bieten geven. Dan kun je beter een week later rooien en leveren, dan heb je iets meer groei en kans dat er meer suiker in de bieten zit".





Suiker Unie verwacht dat er veel verschillen zullen zijn in de hoeveelheid bieten. "Op zandgronden waar niet beregend is verwacht ik misschien tien tot vijftien ton per hectare, dramatisch weinig, maar je hebt ook percelen die meer dan 120 ton gaan geven. Dus de verschillen zijn heel groot", aldus Huismans.

Zeer bijzondere zomer

Bietenteler Ary van Nieuwenhuyzen uit Kruisland is al druk bezig met het rooien van zijn suikerbieten. Zorgen door de hitte en droogte had hij dit seizoen zeker: "Een zeer bijzondere zomer. 1976 waar nu elke keer over gesproken wordt, toen was ik tien en het was toen super en super droog, maar dit was nog erger."

Toch is hij niet ontevreden met de kwaliteit van zijn bieten, die dus nog een week langer konden groeien: "Het lijkt tot nu toe mee te vallen, maar we weten het pas als het gewogen is en als het suikergehalte bepaald is. Want juist dat is medebepalend voor de financiële opbrengst."