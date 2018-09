Dijkhoff: 'Bredanaar Thierry Aartsen is ondanks domme tweets uit verleden welkom in Tweede Kamer'

BREDA - Ondanks 'domme tweets' uit het verleden, is Bredanaar Thierry Aartsen gewoon welkom als Tweede Kamerlid. Dat stelt landelijk fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. "Die tweets zijn jaren oud, we moeten domme dingen kunnen doen. Je hoeft Thierry niet meteen af te fakkelen of te bedreigen."

Dijkhoff reageert op een verzoek van VVD-wethouder Rob Berkhout (gemeente Wormerland). Hij vroeg de VVD-top om de installatie in de Tweede Kamer te blokkeren. Aartsen volgt in de landelijke politiek Jeanine Hennis-Plasschaert op, die voor de Verenigde Naties in Irak gaat werken.

Nadat bekend werd dat hij haar zou vervangen, bekeken Twitteraars zijn oude tweets. "Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!", twitterde Aartsen bijvoorbeeld in 2009 toen hij vertraging had.

Ook VVD-wethouder Berkhout erkent dat het om oude tweets gaat. Maar het stoort hem dat zijn partijgenoot geen excuses aanbiedt. "Het kan jeugdige onbezonnenheid zijn. Maak dan excuses of verwijder die tweets. Maar Thierry Aartsen zegt: 'Ik ben wie ik ben.' Dat is geen partijgenoot die ik binnen de partij wil hebben, we moeten fatsoen uitstralen."

Thierry Aartsen zelf was maandag niet bereikbaar voor een reactie.