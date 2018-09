Graafmachine hangt aan hijskraan: sloop C&A-gebouw gestaakt na opzienbarend filmpje

EINDHOVEN - De sloop van het C&A-gebouw in het centrum van Eindhoven is stilgelegd nadat op internet een filmpje verscheen over de opmerkelijke manier van werken. Woordvoerder Rob van Gemert van FNV Bouwen en Wonen bevestigt dit aan Omroep Brabant. Op de beelden was te zien hoe een graafmachine, hangend aan een hijskraan, bezig was met het afbreken van de C&A.

"Het is crisis bij aannemersbedrijf Stam + De Koning dat verantwoordelijk is voor de sloopwerkzaamheden", zegt Rob van Gemert. "Alle zeilen zijn bijgezet. Er lopen verschillende onderzoeksinstanties rond die willen weten wat er gebeurd is. De medewerker in de graafmachine in donderdag naar huis gestuurd. "

Onverantwoord

Eerder liet Pieter Visser van Aboma, dat gespecialiseerd is in veiligheid in de bouw, al weten dat deze manier van slopen echt niet kan en aan geen enkel veiligheidsvoorschrift voldoet.

Van Gemert wil zelf ook precies weten hoe de sloop verlopen is. "Via directeur Arno van Tilburg van Stam + De Koning hoorde ik dat het een 'stoere mannen actie' is geweest die niet langer dan tien minuten heeft geduurd. Het bedrijf is ontzettend geschrokken van de beelden. De directie is ook woedend op die andere medewerker die deze gekke capriolen filmde. Het is natuurlijk hele slechte reclame voor ze."

Tien minuten

Of de sloopactie inderdaad maar tien minuten heeft geduurd, wordt ook onderzocht. Stam + Koning was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

