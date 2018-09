Thierry Aartsen (VVD) zegt sorry voor oude kwetsende tweet en wil zich bewijzen in Tweede Kamer

DEN HAAG - Het beoogde VVD-Kamerlid Thierry Aartsen uit Breda heeft spijt van een van de tweets die de afgelopen dagen voor veel beroering zorgden. "Mijn tweet vanuit de trein, tien jaar geleden, heeft mensen onnodig gekwetst. Dat spijt mij'', zegt hij maandag.

De excuses zijn voor een bericht dat Aartsen in 2009 verstuurde. "Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!'', schreef hij toen. De oude berichtjes doken op vlak voor zijn be√ędiging als Tweede Kamerlid. VVD-wethouder Rob Berkhout (gemeente Wormerland) riep de VVD-top op om de installatie te blokkeren.

Enorm balen

"Ik baal er enorm van dat ik word afgerekend op een aantal tweets van de afgelopen jaren", vertelt Aartsen in een video op Twitter. "Ik ben wie ik ben. Ik ben een mens, geen robot en al zeker geen heilige. Ik hoop dat mensen mij gaan afrekenen op mijn daden in de Tweede Kamer en niet op een aantal slechte grappen dat ik een aantal jaren geleden op Twitter heb gemaakt."

'Welkom in Tweede Kamer'

VVD-fractievoorzitter en stadsgenoot Klaas Dijkhoff liet eerder op de dag weten dat de tweets geen obstakel zijn voor Aartsen om zijn plekje in de Tweede Kamer in te nemen. "Hij is van harte welkom'', zei Dijkhoff, die Aartsen nog kent uit de Bredase gemeentepolitiek. "Laten we ook accepteren dat mensen dingen doen die niet slim zijn.'' De ontstane ophef noemt Dijkhoff 'hysterisch'.