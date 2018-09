Stelletje amateurs: bizar bekerduel eindigt na veertien goals in een gelijkspel

BERGHEM - In de nieuwe rubriek 'Stelletje amateurs' berichten we elke maandag over een bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenis in en rond het Brabantse amateurvoetbal. We trappen af met een zeer doelpuntrijk gelijkspel tussen Berghem Sport en SV TOP.

De twee clubs stonden afgelopen zaterdagavond tegenover elkaar in het bekertoernooi voor clubs uit de eerste en tweede klasse en maakten er een waar spektakel van. Na negentig minuten hadden de toeschouwers op sportpark De Koppelsteeg veertien doelpunten gezien, keurig verdeeld over beide ploegen: 7-7.

Zo'n uitslag schreeuwt uiteraard om een reactie. We bellen met SV TOP-trainer Chris van den Dungen.

Moeten we dit doelpuntenfestijn toeschrijven aan de geweldige voorhoede of de haperende defensie van beide ploegen?

Van den Dungen: "Duidelijk dat laatste, en dan neem ik het vooral mijn eigen achterhoede kwalijk dat we zeven treffers om de oren krijgen. Wij zijn eersteklasser, Berghem Sport speelt in de tweede klasse. Dan zou je denken dat mijn verdedigers kwalitatief beter zijn. Maar dat zag ik geen moment terug."

We zijn erg benieuwd naar het scoreverloop.

"We kwamen snel op een 0-2 voorsprong, maar Berghem Sport knokte zich terug naar 2-2. Bij rust stond het 3-4. Ik zei nog gekscherend tegen mijn spelers: 'Als we zo slecht blijven verdedigen, wordt het straks nog 7-8!' Nou, ik zat er niet ver naast. We hebben telkens een voorsprong genomen, maar binnen een paar minuten lag de bal telkens weer bij ons in het net. On-ge-loof-lijk."

Heb je zo'n wedstrijd als trainer ooit eerder meegemaakt?

"Nee, gelukkig niet. Ik wist gewoon niet wat ik zag. We hebben ons echt te kijk gezet als club uit de Eerste Klasse. Er was aardig wat publiek en je zag naarmate de wedstrijd vorderde ook echt de verontwaardiging bij de mensen langs de lijn. Je hoorde ze gewoon lachen, zo hilarisch was het."

We hoorden dat er bij jullie een doelman uit het derde elftal onder de lat stond. Is hem nog iets te verwijten?

"Nee, totaal niet. Ik miste mijn eerste twee doelmannen en moest noodgedwongen een beroep doen op Micky van Venrooij. Tijdens de rust heb ik tegen hem gezegd: 'Joh trek het je niet aan, dit ligt niet aan jou.' Dit was een collectief falen, met weinig scherpte en de nodige blunders. Je merkt aan alles dat we nog midden in de voorbereiding zitten."

Jullie spits Aram Pusters was goed voor vier doelpunten. Hoe stapte hij van het veld?

"Voor Aram was het ook een bizarre dag. Hij maakt er inderdaad vier, maar baalde nog het meeste van alle spelers. Normaal gesproken blijft hij na afloop altijd lang hangen in de kantine, maar nu was hij als eerste weg. Ik heb hem na afloop niet eens meer gezien."