Groep 8 verzamelt elektrisch afval en hoopt een schoolreisje te winnen

Groep 8 leerlingen stoppen elektrisch afval in de speciale container

HELMOND - Tien scholen in de regio Helmond, Deurne en Asten doen mee aan de E-Waste Race. Ze zamelen elektrisch afval in voor punten en hopen zo een schoolreisje te winnen. Op basisschool de Goede Herder in Helmond worden daarom sinds maandag plannen gesmeed.

Ze maken een video op YouTube, zetten berichten op Facebook en Instagram, maar er worden ook gewoon ouderwetse papieren posters gemaakt om op te hangen in de omgeving. De groep 8-leerlingen hopen zo de Helmonders te triggeren om elektrische apparaten in te leveren. Via een website kunnen apparaten aangemeld worden zodat de leerlingen ze op kunnen halen.

Tien scholen doen mee en na vier weken moet duidelijk zijn wie het meeste afval verzamelt heeft en dus een schoolreisje wint. Daarnaast leren de leerlingen waarom het belangrijk is om te recyclen. Leerling Mike legt uit: 'Het blijft anders liggen in de natuur omdat mensen het daar wegstoppen.'

Ook leerden de kinderen dat er in elektrische apparaten ruim zestig grondstoffen zitten die gerecycled kunnen worden. Bijvoorbeeld goud, zilver en chroom. Leerling Julian: 'Er zitten allemaal stoffen in en die raken ook weer een keer op. Het is goed als dat opnieuw gebruikt kan worden.'

Recyclen is goed voor het milieu, maar als je het de leerlingen vraagt, is dat niet de rede waarom ze zo fanatiek meedoen: 'Nou, we doen het eigenlijk vooral omdat we het schoolreisje willen winnen.'