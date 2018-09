Van der Velde: 'Je ziet Kruijswijk groeien en steeds sterker worden'

TORRELAVEGA - De wielrenners in de Vuelta bereidden zich maandag tijdens de rustdag voor op de laatste dagen van de Spaanse wielerronde. Morgen wacht een 32 kilometer lange tijdrit richting aankomstplaats Torrelavega. We kijken met oud-wielrenner Johan van der Velde naar de puike vorm van Steven Kruijswijk.

De 31-jarige renner uit Nuenen maakt momenteel grote indruk met zijn vijfde plaats in het algemeen klassement. Zondag finishte hij in de pittige bergrit naar Lagos de Covadonga als vijfde en liet hij zien dat hij zich kon meten met de beste renners.

Indrukwekkend

"Het is razendknap wat Steven laat zien", zegt de 61-jarige oud-renner Johan van der Velde. "Hij maakt een ijzersterke indruk. Dat had ik niet verwacht, want hij heeft deze zomer ook al een zware Tour de France gereden. Hij rijdt, hij koerst en hij knokt zich te pletter. Hij moet er veel voor doen, maar hij valt niet weg. Da's indrukwekkend."

Strijden voor podiumplek

Voor Kruiswijk is het nu zaak om zich in de top vijf te handhaven. Wellicht kan hij zelfs nog progressie maken en strijden voor een podiumplek. Met de tijdrit van dinsdag en een paar flinke bergritten op het menu, liggen er nog genoeg mogelijkheden voor de Brabander.

Van der Velde: "We moeten sowieso al blij zijn met zijn huidige topklassering, maar ik denk dat er nog meer in het vat zit. Ik vind hem bijvoorbeeld een betere tijdrijder dan de Colombianen Miguel Ángel López en Nairo Quintana die boven hem staan in het klassement. Een plek in de top drie ligt binnen handbereik."

Groeien

Het zou voor Van der Velde geen verassing zijn als we Kruijswijk in de nabije toekomst mogen begroeten als winnaar van een grote ronde.

"Hij was er natuurlijk in 2016 al dichtbij tijdens de Giro, waar hij helaas jammerlijk ten val kwam en de eindzege verspeelde. Maar je ziet hem elk jaar groeien en sterker worden, zowel fysiek als mentaal. Hij is een taaie renner, die niet afgeeft en puur op wilskracht rijdt. Dat vind ik mooi om te zien."