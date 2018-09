Koningin Máxima leerde maandag van smid Jos hoe ze moet smeden én ze opende theater De Blauwe Kei

VEGHEL - Zwaait ze naar me? Kan ik een selfie met haar maken? En wat zou ze aan hebben? Waar Koningin Máxima ook verschijnt, deze (en meer) vragen leven bij het publiek. Zo ook maandagmiddag in Veghel. Daar was de Koningin op het voormalige CHV-complex om theater De Blauwe Kei te openen. Wat ze aan had? "Een mooie zandkleurige jurk? Oh, was hij blauw? "





Honderdzestig basisschoolleerlingen zochten vastberaden hun weg naar een verhoging op de Noordkade, om vanaf daar voor de koningin te zingen. Geen zenuwachtige gezichten, de kinderen uit Schijndel en Veghel zitten in het CHV Academy- kinderkoor en wasten dat varkentje wel even.

'Ook maar een mens'

Uiterlijk onbewogen was ook Jos de Graaf. Tijdens een rondleiding over het industriële complex bezocht Máxima onder meer de daar gevestigde smederij. De koningin vroeg Jos de Graaf het schort van het lijf over twee grote gesmede sier-breinaalden. En Jos gaf uitleg, zoals hij dat ook aan zijn buurvrouw zou doen: "Ze is ook maar gewoon een mens. Ik leg sowieso graag uit hoe smeden werkt."









Koningin Máxima verzorgde in Veghel vooral ook de officiële opening van theater De Blauwe Kei. Jack Monde van het theater dat naar de Noordkade verhuisde, zei maandagochtend in radioprogramma Wakker!: “De rode loper ligt al uit en we hebben het draaiboek al drie keer helemaal doorlopen.”Hij vervolgde: “We hebben een act voorbereid, die het theater opent. Dat past beter dan gewoon een lintje doorknippen.”

Het bezoek van de koning in Veghel trok veel publiek. Eind van de middag werd ze weer uitgezwaaid.