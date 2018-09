Met ruim 21.000 handtekeningen maakt Oirschot een vuist tegen een megastal voor varkens

OIRSCHOT - Een handjevol omwonenden volgde maandag hoe wethouder Esther Langens van Oirschot ruim 21.000 handtekeningen in ontvangst nam tegen de komst van een megastal voor varkens, vlakbij natuurgebied Kampina. De handtekening waren in korte tijd verzameld door Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie. De wethouder benadrukte dat zij ook geen voorstander is van de stal. "Maar wij zijn als college niet bij machte geweest om deze ontwikkeling op juridische gronden tegen te houden."

"De betreffende ondernemer heeft al sinds 2012 een vergunning, alleen is die vergunning tot op heden niet gerealiseerd," zegt wethouder Langens. "Intussen is de maatschappelijke discussie gewijzigd en mede daarom vindt het college deze ontwikkeling ongewenst."









Donderdag komt de zaak voor de rechter. Wethouder Langens bood de tegenstanders van de megastal maandag weinig hoop. "Als de rechter zich uitsluitend baseert op juridische wet- en regelgeving dan achten wij de kans voor ons zeer klein." Waarmee ze bedoelt dat ook de gang naar de rechter de stal niet zal tegenhouden.

Overschrijding stikstofnorm

Directeur Celcuk Akinci van de Brabantse Milieu Federatie hield de wethouder voor dat de geplande varkensstal een overschrijding zal betekenen van afgesproken stikstofnormen voor het natuurgebied de Kampina. "Als die stal gebouwd wordt zal er per jaar duizend kilo extra stikstof over dat gebied uitgestrooid worden en dat kan de natuur daar niet aan." Bovendien staat zo'n megastal haaks op alle plannen voor recreatie en toerisme in de Kampina, voegde hij er nog aan toe.









De omwonenden zagen maandag hun hoop op steun vanuit de gemeente vervliegen. "Als de wethouder al stelt dat de kansen klein zijn, dan vragen wij ons af wat we gaan doen in de rechtszaal," zegt Jeroen Pijnenburg. "Wij zijn op dit moment teleurgesteld, maar het is pas over als het over is en donderdag in de rechtszaal zullen we zien hoe het verloopt."

