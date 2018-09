Granaatgooier Shishalounge in Eindhoven goed te zien op bewakingsbeelden

EINDHOVEN - Wie herkent de man die op de vroege zaterdag 25 augustus rond drie uur een handgranaat liet ontploffen bij de shishalounge Down Town aan de Leenderweg in Eindhoven? Het opsporingsprogramma Bureau Brabant laat maandag beelden zien waarop de dader enkele keren goed in beeld wordt gebracht.

Zo is te zien dat de man komt aanlopen bij de shishalounge en probeert de bewakingscamera’s te ontwijken. Na de ontploffing gaat de dader te voet ervandoor. De politie wil ook in contact komen met getuigen die de man hebben zien wegrennen. Mogelijk is de dader ook nog in een auto gestapt om verder te vluchten.

De ontploffing vond ’s nachts rond drie uur plaats. De eigenaar ontdekte de aanslag pas de volgende dag. Toen hij aankwam bij zijn zaak zag hij dat er schade was.

