15 winkelmedewerkers in Tilburg onwel, winkelcentrum AaBe Fabriek ontruimd

TILBURG - Medewerkers van meerdere winkels in winkelcentrum Aabe Fabriek in Tilburg zijn maandagmiddag duizelig geworden. Ook voelden zij zich grieperig. Het winkelcentrum is daarop ontruimd. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Volgens een woordvoerder ging het om zo'n vijftien mensen die niet lekker zijn geworden. Het gaat om medewerkers van Blokker, Xenos en Big Bazaar. Met de bezoekers van het winkelcentrum was niets aan de hand.

Ambulance

De zieke medewerkers zijn een voor een door ambulancepersoneel onderzocht. Er zijn bij de medewerkers geen verontrustende zaken gevonden. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft metingen verricht, maar vond geen gevaarlijke stoffen. Bij een sportwinkel zou een nieuwe vloer zijn gestort of gelijmd. Dat hebben de hulpdiensten onderzocht maar het is niet duidelijk waardoor het winkelpersoneel onwel is geworden.

Extra controle

Het winkelcentrum dat normaal tot zes uur 's avonds is geopend, werd eerder gesloten. Dinsdag wordt voor openingstijd nog een controle uitgevoerd door experts.