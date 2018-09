'De 80 van de Langstraat' in mineurstemming na overlijden wandelaar

WAALWIJK - Organisatie, hulpverleners en wandelaars van de 'De 80 van Langstraat' reageren geschokt op het overlijden van een 74-jarige deelnemer uit Drunen. De man zakte zondag in Waalwijk in het zicht van de finish in elkaar. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan een hartstilstand.

Het overlijden van de man zorgde voor een mineurstemming na afloop van de 80 kilometer lange wandeltocht die ieder jaar in Waalwijk en omgeving wordt gelopen. Zondag was het de 37ste editie.

De telefoon van Niels van der Pluijm, voorzitter van 'De 80 van de Langstraat' is continu in gesprek. Als hij bij de zoveelste poging dan toch opneemt, wordt al snel duidelijk waarom. "Ik ben continu in contact met de familie, met mede-wandelaars en omstanders. En natuurlijk met de mensen van onze eigen organisatie, de hulpverleners, de vrijwilligers. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, iedereen is er enorm door geraakt."

De finish gehaald

De man uit Drunen deed voor vijftiende keer mee aan de mars. Hij had ondersteuning van hulpverleners en familie nodig om de finish te halen. Die moest en zou hij halen. Eenmaal over de finish zakte hij in elkaar en was reanimatie nodig. Niels: "Het was naar om te zien. Zeker voor de jongere vrijwilligers en voor de mensen die met hem mee wandelden."

Niettemin werd er snel en passend gereageerd. "De plek werd direct afgeschermd, iedereen wist wat hij moest doen en de hulpverleners hebben onmiddellijk en volgens protocol medische hulp verleend. Ook hebben we direct 112 gewaarschuwd. Het heeft helaas niet mogen baten."

Nachtmerrie

Het is de nachtmerrie van iedere organisatie als zoiets gebeurt. Hoe ga je daarmee om? "Je leeft mee met de familie en bent bezig met de zorg voor je eigen mensen. Want je ziet hoe het iedereen aangrijpt. We hebben met elkaar gepraat en gezorgd dat mensen hun emoties kwijt konden. Een paar jaar geleden hebben we een zelfde situatie meegemaakt. Die wandelaar is gelukkig helemaal hersteld."

De '80 van de Langstraat' is een wandeltocht over 80 km die binnen 20 uur moet worden gelopen. De eerste mars werd gehouden in 1981 met als doel de braderie in het centrum van Waalwijk nieuw leven in te blazen. Er deden toen 168 deelnemers mee. Voor de editie van 2018 hadden zich 2600 mensen aangemeld, waarvan er uiteindelijk 2400 van start zijn gegaan. Van de 2400 wandelaars hebben 2000 mensen de finish hebben gehaald.