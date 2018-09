Sebastiaan en Merijn brouwen met Black Sabbath het beste bier van Brabant en 'nu is het op'

BREDA - Er is een ware run ontstaan op Black Sabbath, het biertje dat zondag in Hilvarenbeek als beste van Brabant werd gekozen. De dozen die de brouwers Sebastiaan van Fessem en Merijn Dietvorst nog hadden staan, waren maandagochtend al meteen uitverkocht.

Ontzettend trots zijn de twee van Brouwerij Bliksem in Breda. Het is van de eerste biertjes die ze als hobbybrouwer uit het vat lieten komen. Jarenlang hebben ze hem geperfectioneerd. En toen de tijd er rijp voor was, lanceerden ze hun Black Sabbath en bleek het meteen een winnaar. “En als je wint dan heb je vrienden en dus allemaal mensen die het bier graag willen drinken,” vertelt Merijn. "En nu is het op."

Zondag werd op het bierfestival van Museumbrouwerij de Roos in Hilvarenbeek de uitslag bekendgemaakt van de wedstrijd. Meteen daarop begon de verkoop van Black Sabbath als een tierelier te lopen. "We hadden nog best wel wat staan. Maar als de vraag ineens zo toeneemt, dan gaat het hard”, aldus Merijn. “Ook de telefoon stond korte tijd later roodgloeiend. En wat we hadden staan was meteen weg. Nu is het een kwestie van snel regelen en brouwen.”

Te koop in de groothandel

De brouwerij heeft er voor gezorgd dat er begin volgende week al weer kan worden gebrouwen, maar dan duurt het nog enkele weken voordat het klaar is. “Met een beetje geluk komt er niemand zonder te zitten. Er is veel naar de groothandels, dus het is wel te koop. Maar het zou kunnen zijn dat sommige mensen straks heel even geduld moeten hebben,” aldus Merijn.

De brouwers vertellen over hun bier