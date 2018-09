Peter heeft met Shadow de beste speurhond van het land: 'We hebben het samen voor elkaar'

EERDE - Peter van Oorschot uit Schijndel is dag in dag uit bezig met honden. Niet verwonderlijk dus dat hij afgelopen weekeinde met zijn hond Shadow het Nederlands kampioenschap Speuren won. "We trainen elke dag. Ik kan nog niet naar de auto lopen of hij wil mee."

Shadow is ondertussen vijf jaar. Als pup werd hij al getraind. Volgens Van Oorschot is een goede band de basis van alles. "Het moet klikken anders werkt het niet. Het is net als met collega's. Als het klikt, dan kun je fijn werken en haal je vaak betere resultaten."

Beloning

Iedere dag trainen Peter en Shadow zo'n twee uur. "Als het niet bij de vereniging is, dan wel tijdens de uitlaatronde. Snel even een oefening. Een voorwerp zoeken en daarna een beloning. Dat zijn een paar brokjes of even spelen met de bal. Dat vinden honden fijn en maakt het speuren zo leuk voor ze."

Spannend tot het laatste moment

Van Oorschot deed al eens vaker mee met het kampioenschap. In 2014 eindigde hij al eens op de eerste plek. Nu dus weer, maar makkelijk was het zeker niet.

"Er zijn een aantal onderdelen op het kampioenschap. Het moeilijkste is de sorteerproef", vertelt hij. "Daarbij moet de hond een buisje met lichaamsgeur terugvinden tussen andere buisjes. Dan voel je je hart kloppen in je keel. Het blijft spannend tot het laatste moment."

Besef

Van Oorschot moest na het kampioenschap dan ook eventjes bijkomen van alle spanning. "Een paar dagen later komt pas het besef", zegt hij, terwijl hij naast z'n prijsbeker staat. "Ik kan nu pas echt geloven dat het zo is. Shadow en ik hebben het samen voor elkaar. En dat is het mooie ervan."