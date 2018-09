's Lands eerste brandweervloggers komen uit Brabant, een primeur!

HANK/RAAMSDONKSVEER - Rick van den Belt (26) uit Raamsdonksveer en Richard Broeders (33) uit Hank werken al hun hele leven bij de brandweer Midden- en West Brabant. Ze zijn van kleins af aan met elkaar bevriend en begonnen ooit samen bij de Jeugdbrandweer. En nu vormen ze een brandweervloggers-duo. Een Brabantse én Nederlandse primeur, aldus de vloggers.

Ze liepen al een tijdje rond met het idee. En het toeval wilde dat de afdeling Communicatie van Brandweer Midden- en West Brabant exact hetzelfde plan had: vloggen over de brandweer. "Dat kwam natuurlijk perfect uit. Door deze goede timing konden we snel doorpakken en staat onze eerste vlog of althans een aankondiging daarvan inmiddels op YouTube."

Kijkje in de keuken

Rick en Richard zijn er trots op bij de brandweer te werken, Rick als parttimer en Richard als beroeps. "Maar we mogen die trots wel wat meer uitdragen, vinden we. Ook willen we mensen graag een kijkje in de keuken geven en laten zien hoe het er bij ons aan toe gaat en wat we doen buiten het blussen van branden. We beginnen letterlijk met de basis van de brandweer: de kazerne."

"En we gaan vlogs maken over het verschil tussen parttimers en beroeps, brandpreventie en de specifieke taken die sommigen van ons hebben. Zo kennen we bij ons korps een apart 'drone team'. Dit bestaat uit specialisten op het gebied van drones. Het team wordt onder meer ingezet bij vermissingen, bosbranden en andere, wat zwaardere calamiteiten. We brengen de brandweer in de meest brede zin van het woord in beeld. Op een serieuze en transparante manier, maar ook met de nodige humor."

Dit gaat 'm gewoon worden

De twee vrienden weten zeker dat ze de eerste brandweervloggers van Nederland zijn en een primeur te pakken hebben. "Het is een pilot en we moeten

gaan kijken hoe het werkt, maar dit gaat 'm gewoon worden. Dat weten we eigenlijk zeker. Alleen al door de volgers die we op Instagram hebben. We hebben er zin in!"

Je kunt de eerste brandweervloggers van Nederland volgen op Instagram en op YouTube.