Vrachtwagen uitgebrand op A73 bij Cuijk, snelweg richting Nijmegen weer open

CUIJK - De A73 tussen Haps en Cuijk is na een vrachtwagenbrand maandagnacht uren dicht geweest in de richting van Nijmegen. Verkeer tussen Maasbracht en Nijmegen werd omgeleid via Eindhoven. Rond half zeven dinsdagochtend werd één rijstrook weer vrijgegeven. Vanaf dat moment was omrijden niet meer nodig.

De vrachtwagen met oplegger is compleet uitgebrand. De vrachtwagen vervoerde grote balen papier. De brand werd maandagnacht iets voor twee uur gemeld.