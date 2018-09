Brand verwoest benedenverdieping van huis in Berghem

BERGHEM - De benedenverdieping van een huis aan de Joeri Gagarinstraat in Berghem is maandagnacht door brand verwoest. Volgens omstanders zou er een gewonde met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet duidelijk wat het slachtoffer precies mankeert. De uitslaande brand woedde in een twee-onder-een-kapwoning.

Een konijn in een kooi kon op tijd in veiligheid worden gebracht. De brand ontstond maandagavond rond half twaalf. De oorzaak is nog niet bekend. Dit wordt onderzocht.

Onder controle

Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar ze konden niet voorkomen dat de benedenverdieping van het huis is uitgebrand. Hoe groot de schade boven is, is niet duidelijk. Het huis van de buren moest worden geventileerd.