Mislukte helikopterkaping op Kempen Airport 'is net Hollywoodfilm', verdachten voor de rechter

AMSTERDAM - De criminelen die probeerden om een helikopter te kapen op Kempen Airport in Budel, staan dinsdag in Amsterdam voor de rechter. Het bleef in oktober vorig jaar bij een poging. De criminelen wilden twee mannen bevrijden uit de gevangenis van Roermond.

Met een gekaapte helikopter moest Benaouf A. bevrijd worden. De Eindhovense topcrimineel en een medegevangene moesten met een autoband aan een touw onder de helikopter uit de gevangenis worden gehaald.

“Het is bijna het script van een Hollywoodfilm als je het zo hoort”, vertelt journalist Mark Schrader. Hij volgt de zaak voor de Amsterdamse zender AT5.

“Het begon bij een helikopterverhuurbedrijf, waar een man zich meldde omdat hij een helikopter wilde huren voor een romantische vlucht met zijn vriendin. Maar wat meteen opviel: hij wilde een van de duurste helikopters hebben, bedoeld voor vier personen. Én hij wilde per se opstijgen vanaf een basis in het zuiden van het land en niet vanaf Almere, waar hij in de buurt woonde.”

Kempen Airport

De medewerker van het helikopterverhuurbedrijf kreeg argwaan en meldde zich bij de politie. “Daar bleek dat de man die de helikopter wilde huren wel een heel goede bekende was van Benaouf A., die vastzat in de gevangenis van Roermond. Vlakbij de plek waar die helikopter zou opstijgen.”

De politie hield de man vervolgens in de gaten. Al snel bleek dat inderdaad een groep van tien mannen bezig was een ontsnapping voor te bereiden. “Ze hadden alles tot in detail voorbereid. Ze hadden Kalasjnikovs, handvuurwapens, alles om een grondgevecht aan te gaan bij de bevrijding.”

In de val

“De politie heeft ze hun gang laten gaan tot het laatste moment. En op 11 oktober vorig jaar kwam de verdachte aanlopen met zijn bosje bloemen op Kempen Airport."

Daar wachtte de politie de man op. Een lid van het arrestatieteam zat achter de servicebalie, andere leden van het team verscholen zich in een loods. Toen de criminelen op het vliegveld arriveerden en de politie in de gaten kregen, ontstond een achtervolging. Bij die actie werd Jaouad Aaros uit Frankrijk doodgeschoten door een lid van het arrestatieteam.

Voor de rechter

“Benaouf A. behoort tot de A-categorie criminelen van de Amsterdamse onderwereld”, weet Schrader. “De verdachten van de kaappoging waren allemaal twintigers, maar ook zij behoren tot die grote club die hier de onderwereld vormt.”

Justitie trekt vijf dagen uit voor de zaak. “Ik verwacht dat de verdachten niet gaan praten. Op het kapen van een helikopter staat maximaal vijftien jaar gevangenisstraf heb ik begrepen. Alleen hier is het bij een poging gebleven. Maar met alle vuurwapens erbij kun je toch rekenen op forse strafeisen."