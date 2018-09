Partijgenoot laakt excuses van Thierry Aartsen: 'Zijn onder druk van landelijke VVD-leiding gemaakt'

DEN BOSCH - Thierry Aartsen van de VVD-fractie is opportunistisch bezig. Dat zegt Mieke Geeraerdts, oud VVD-statenlid uit Den Bosch. “Deze excuses zijn gemaakt onder druk van de landelijke leiding. Echt niet goed.” De 28-jarige Aartsen wordt Tweede Kamerlid, maar nog voor zijn beëdiging raakte hij in opspraak vanwege tweets die hij in het verleden verstuurde.

Maandag maakte Aartsen zijn excuses voor die tweets. Het ging onder meer om een bericht dat hij in 2009 verstuurde. "Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!", schreef hij onder meer. De tweets bleken dusdanig kwetsend dat VVD-wethouder Rob Berkhout (gemeente Wormerland) de VVD-top opriep om de installatie te blokkeren.

“Thierry pakte het in eerste instantie goed aan”, vertelt stamgast Mieke Geeraerdts dinsdagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “Hij reageerde in eerste instantie op de ophef door te zeggen dat hij nou eenmaal geen heilige is. Prima, zou je denken.”

“Maar vervolgens kregen ze het bij de VVD Spaans benauwd en kwam er ineens een filmpje waarin Aartsen alsnog zijn excuses aanbiedt”, vervolgt het oud-Statenlid. “Ja, dan doe je het verkeerd. Iedereen weet dat deze excuses zijn gemaakt onder druk van de landelijke leiding van de VVD. En dan vind ik dat je toch wel erg makkelijk in te pakken bent.”





“Echt opportunistisch gedrag vind ik het. We hebben al genoeg leden van de VVD en in de fractie die dansen naar de pijpen van de fractievoorzitter en het kabinet. Het zou eens leuk zijn als mensen meer hun eigen gezicht lieten zien.”

Geeraerdts erkent dat Thierry Aartsen dat niet op een goede manier deed, maar 'dit is iets uit het verleden'. "Als je op Twitter kijkt welke tweets er allemaal voorbij komen, dan denk ik wel vaker ‘nou, nou nou’. Maar deze worden er dan uitgepikt."