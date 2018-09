Mysterie in Breda: binnenstad hangt vol met blauwe handen

BREDA - Is het een dronken schilder, een verstrooide handenarbeid leerling, een marketingactie of een luie actie van straatkunstenaar Banksy? In het centrum van Breda zijn ineens talloze blauwe handen te vinden en de maker ervan heeft er in elk geval geen handtekening onder gezet.

“Ze zijn moeilijk te missen. De handen hangen overal”, aldus tipgever Nathan Merx. De 20-jarige student Logistiek Supervisor vond ze onder meer bij het station in Breda. “En tussen de Visserstraat en het Valkenbergpark ook een heleboel.”

Merx is, net als wij, benieuwd naar het verhaal erachter. Weet je meer? Laat het ons weten op nieuws@omroepbrabant.nl.

Mocht de geestelijk vader van de Bredase blauwe handen nog op zoek zijn naar wat inspiratie of een versie 2.0, dan hebben we hier alvast een paar voorzetten.