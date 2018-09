'Ik heb heel de nacht handen vastgehouden van soldaten die aan het sterven waren'

EINDHOVEN - Het verhaal van Anne Mieke Mol - Dubois uit Eindhoven is bewonderenswaardig. Ze was pas 18 jaar toen ze zich als vrijwilliger meldde bij het Britse militaire ziekenhuis in Eindhoven. Hier kwamen alle gewonden in 1944 terecht toen Brabant al grotendeels bevrijd was, maar de Duitsers in België nog een groot offensief leverden: het Ardennenoffensief.

Anne Mieke kreeg een witte jas en ze kon direct aan de slag. Ze kreeg aardig wat voor de kiezen: “Afgehakte ledematen, een long eruit, een oog eruit.”

De ergste nacht was kerstnacht 1944. Er kwamen zoveel gewonden binnen en eigenlijk waren ze allemaal ten dode opgeschreven.

Anne Mieke: “Ik heb eigenlijk heel die nacht alleen maar handen vastgehouden van soldaten die aan het sterven waren. Was de een dood dan ging ik weer door naar het volgende bed. En zo ging het heel de nacht.”

'Het moest gebeuren'

Veel voor een mens, laat staan voor een 18-jarige. “Het moest gebeuren en dan kun je dat”, is het simpele antwoord van Anne Mieke.

