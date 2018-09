Steeds meer miljonairs weten Baarle-Nassau te vinden [KAARTJE]

BAARLE-NASSAU - Steeds meer miljonairs betrekken 'een bescheiden optrekje' in Baarle-Nassau. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het meeste geld onder inwoners is te vinden in Alphen-Chaam.

Uit de cijfers blijkt dat Brabant sowieso een rijke provincie is. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft dat te maken met de vele veebedrijven. "Agrariƫrs zijn per definitie vermogende mensen door hun bedrijfsgebouwen en de landbouwgronden die zij in bezit hebben."

Baarle-Nassau erg populair

Waarom juist Baarle-Nassau zo in populariteit is gestegen, is ook voor Van Mulligen een klein raadsel. "Misschien zijn er daar wat rijke boeren bij gekomen, maar het kan ook zijn dat ondernemers hun bedrijf hebben verkocht en naar Brabant verhuizen", zo zei hij dinsdagmorgen in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.



Behalve dat er veel kasten van huizen staan en er nog altijd een 'steeds verrassende, maar altijd voordelige' drogist te vinden is, druipt de rijkdom er niet per se van af. "Je merkt het eigenlijk helemaal niet", zegt een vrouw in Baarle-Nassau. "Ik woon hier al jaren en het is hier gewoon normaal, ik zie geen dure, extreme dingen."

Weer een ander valt juist op dat er meerdere grote en dure auto's rondrijden. "Maar het is vooral een gezellig dorp, misschien dat rijke mensen daarvan houden", stelt hij vragend. Maar als onze verslaggever de bescheiden vraag stelt hoeveel nullen men op de bankrekening heeft staan, wordt toch veelvuldig nul geantwoord.

Miljonair zijn is relatief

Het is dus wellicht wat kort door de bocht om te stellen dat miljonairs ook echt meer dan een miljoen op hun bankrekening hebben staan. "Meestal gaat het om bedrijven of landbouwpercelen die veel waard zijn en komt het fysieke geld pas beschikbaar als bedrijven van de hand gaan", aldus Van Mulligen. Aan het eind van de rit levert dat natuurlijk wel keiharde euro's op.

Overigens is Baarle-Nassau of Brabant in het algemeen geen uitzondering op die regel. De cijfers laten zien dat veel vermogen sowieso in landbouwgemeentes te vinden is. "Daaruit kunnen we wellicht concluderen dat we met zijn allen graag landelijk en in het groen willen wonen met natuurlijk een stevige lap grond."

