Dakar Rally 2019: sponsor wil naar Zuid-Amerika, maar trucker Gerard de Rooy naar Afrika

SON - Over drieënhalve maand is het zo ver, maar het is nog niet duidelijk of Gerard de Rooy de Dakar Rally of de Africa Eco Race rijdt. De bekende trucker uit Son verschilt hierover nog van mening met zijn sponsor Iveco. Die wil dat hij naar de Dakar Rally in Zuid-Amerika gaat, terwijl De Rooy zelf Afrika prefereert.

Dit jaar liet Gerard de Rooy de Dakar Rally voor het eerst links liggen. Hij had het helemaal gehad met de grootste rally ter wereld en dan met name met de organisatie ervan. Hoewel veel deelnemers de Dakar Rally van 2018 achteraf de hemel in prezen, wil De Rooy opnieuw naar Afrika. Maar zijn sponsor Iveco denkt daar voorlopig anders over, zij zien in Peru een betere bestemming. Voor het eerst in de historie vindt de Dakar Rally plaats in één land.

Afrika of Zuid-Amerika?

"Of ik naar de Dakar Rally of naar de Africa Race ga, hangt af van Iveco", zegt Gerard de Rooy. "Ik ga graag naar Afrika, maar Iveco heeft liever dat ik naar Zuid-Amerika ga. Het is denk ik vooral afhankelijk van hoe de competitie er uit gaat zien. We zijn benieuwd wat bijvoorbeeld Kamaz gaat doen. Misschien gaan de Russen ook wel naar Afrika."

"Volgende week gaan we naar Iveco in Turijn en dan valt de beslissing waar we gaan rijden", aldus de rallyrijder uit Son.

Ton van Genugten gaat zeker naar Peru

Mocht Gerard de Rooy weer naar Afrika gaan, dan zal team De Rooy opnieuw opsplitsen. Ton van Genugten uit Eersel, de laatste Dakar Rally goed voor vier etappeoverwinningen, reist in januari 2019 in ieder geval af naar Peru.

"Ton gaat naar de Dakar Rally", bevestigt Gerard de Rooy. "Met Frederico Villagra (Argentijn, red.) zijn we nog in gesprek."

Tekst gaat verder onder de video.









Van Kasteren gaat er weer 'vol op'

Janus van Kasteren uit Veldhoven heeft de smaak te pakken. Hij reed in januari met zijn truck de Dakar Rally 2018 niet uit en is gebrand op revanche. "Ik moet dat een keer afmaken", zegt Van Kasteren. "Ik ga er gewoon weer vol op, zoals je van mij inmiddels gewend bent. "

Tekst gaat verder onder video.





Maurik van den Heuvel haakt af, toch?

Truckrijder Maurik van den Heuvel haakt af voor de Dakar Rally van 2019. "Ik sla een jaartje over", zegt de Boekelnaar. "Maar ik kom het jaar erna wel terug met een nieuwe vrachtwagen en daar wil ik dan top 5 of top 3 mee kunnen rijden. Voor dit jaar dus niet met een eigen wagen, maar wie weet als er ergens een stoeltje vrijkomt...".

Autocoureur Erik van Loon weer wel van de partij

Bij de auto's is Erik van Loon de komende editie weer wel van de partij in Zuid-Amerika. Van Loon sloeg de jaargang van 2018 over omdat hij het te druk had met zijn bedrijf. "Het is nog druk", zegt de rallyrijder uit Eersel. "Maar het kan wel weer. Het is toch een groot evenement in onze sport, daar wil je bij zijn. Al ben ik niet zo enthousiast dat de Dakar Rally alleen Peru aan doet. Normaal zijn dat natuurlijk meerdere landen."

Ebert Dollevoet blijft bij besluit

Ebert Dollevoet blijft bij zijn besluit om na tien jaar te stoppen met de Dakar Rally. De ondernemer uit Valkenswaard legt zich neer bij het feit dat hij nog nooit de finish haalde. Afgelopen editie deed hij in zijn auto nog een ultieme poging. "Nee is nee, ik blijf blijf bij mijn beslissing. Het is mooi geweest", aldus Dollevoet.





Tekst gaat verder onder de video.





Opmerkelijk bij de auto's is verder dat Wouter Rosegaar uit Zeeland navigator wordt bij Peugeot en met de Brit Harry Hunt op jacht gaat naar een topklassering. Afgelopen januari zat hij in Zuid-Amerika tijdens de Dakar Rally in de truck naast Martin van den Brink.

Afwisseling van de wacht bij de motoren

Bij de motoren is er ten opzichte van de vorige editie een grote wisseling van de wacht. Zoals bekend haakt Dakar-legend Jurgen van den Goorbergh na tien deelnames af. "Nee, ben je gek joh, ik kom daar niet op terug", zegt de Bredanaar desgevraagd. "Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt."





Tekst gaat verder onder de video.





Bij de motoren komen we begin volgend jaar wel andere Brabanders tegen. Bijvoorbeeld Herwin Hopmans uit Langeboom bij BAS en de kistrijders Sjors van Heertum uit Schijndel en Marcel Snijders uit Eindhoven.

Quads

Vermoedelijk gaat bij de quads dit jaar ook Kees Koolen uit Bergeijk weer starten. De rijder uit Bergeijk is een vaste gast, maar heeft dit nog niet aan Omroep Brabant bevestigd. Koolen was de afgelopen editie veel besproken omdat hij werd aangereden door Carlos Sainz, die zonder te stoppen zijn weg vervolgde.

De 41e Dakar Rally vindt plaats in Peru en start op 6 januari. Dit artikel geeft een indruk van de Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally 2019 en is dan ook niet compleet.