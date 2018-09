Jeffrey Herlings kan wereldkampioen worden in eigen land: 'Hier droom je van als kleine jongen'

OPLOO - Als motorcrosser Jeffrey Herlings aankomend weekend tijdens de Grand Prix in Assen bij de eerste manche in de top zestien eindigt, dan is het al zover. Dan is de crosser uit Oploo wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorsport. “Ik ben ook drie keer wereldkampioen geworden in een klasse lager, deze is dan toch veel specialer, bij de grote mannen.”

Herlings kan de eerste Nederlandse motorcrosser ooit worden die de wereldtitel grijpt in de koningsklasse van de motorsport. De 23-jarige Herlings was tijdens de afgelopen Grand Prix in Turkije al dicht bij de wereldtitel, maar nu kan de titel worden veiliggesteld in eigen land. “Aan een zestiende plek in de eerste manche hebben we al genoeg”, zegt Herlings, die dit seizoen vijftien van de zeventien GP’s wist te winnen, en twee keer tweede eindigde.

Bekijk hieronder het interview met Jeffrey Herlings. De tekst gaat door onder de video.

Op dit moment heeft Herlings 833 punten. Zijn grootste concurrent, Antonio Cairoli, heeft er ‘maar’ 738. “Ik heb dit seizoen laten zien dat ik de beste was en nog steeds ben”, zegt Herlings. “Het wereldkampioenschap zou de kers op de taart zijn, maar er kan nog altijd veel fout gaan. De komende dagen heb ik nog wat trainingen en ik moet ervoor zorgen dat ik de eerste manche veilig doorkom.”

Tegenslag

De motorcrosser wil in Assen laten zien wat hij kan, maar het kampioenschap binnenhalen staat op plek één. "We moeten de punten pakken die nodig zijn. Ik heb dit seizoen al veel veldslagen gewonnen, nu wordt het tijd om de oorlog te winnen."

Herlings miste dit seizoen één Grand Prix door een breuk in zijn sleutelbeen, hij noemt het zelf de enige tegenslag van dit seizoen. Maar zeventien dagen na de breuk, reed Herlings al weer en verbaasde hij vriend en vijand door de GP van Indonesië 'gewoon' te winnen. Die zege is wellicht tekenend voor de overmacht van de Brabantse crosser in de MXGP.

De tekst gaat door onder de Instagrampost.

Toekomst

Woensdag wordt Herlings 24 jaar. De crosser heeft al drie wereldtitels op zijn naam staan in de MX2. Het record staat op tien wereldtitels, maar Herlings ziet dat niet als drijfveer.

"Mijn persoonlijke doel is om 101 GP-overwinningen te behalen, dat is het record. Ik sta op dit moment op 82 overwinningen, dus dat is een realistischer doel." Maar heel ver naar voren kijken, doet Herlings niet. "Eerst die vijf punten binnenhalen komend weekend en dan hopelijk genieten in Assen."