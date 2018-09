NSB-leider Mussert nog steeds schandvlek van Werkendam

WERKENDAM - Het werpt geen grote smet op Werkendam, maar toch praten ze niet graag over: Anton Mussert, de leider van de NSB. Hij werd in 1894 geboren in de Hoogstraat 105 in het Protestantse Werkendam. Hannie Visser-Kieboom deed onderzoek naar het verleden van Werkendam: “Ja, het is iets waar we liever niet aan herinnert worden. Maar Werkendam is ook het dorp waar vier mensen de militaire Willemsorde hebben gekregen. Dat poetst de schandvlek wel een beetje weg.”

Mussert vertrok op 18-jarige leeftijd om te gaan studeren in Delft maar werd gevormd in Werkendam. “Mussert was als kind een verlegen teruggetrokken jongen. Hij had niet veel vrienden. Zijn vader was een geliefd figuur als hoofd van de basisschool en diverse verenigingen maar zoon Anton was niet zo populair”, zegt historisch onderzoeker Valentine Wikaart.

'Niets aan te doen'

Ondanks dat hij er niet echt veel vriendjes had in zijn jeugd, bleef Mussert toch aan zijn geboorteplaats Werkendam denken. In 1936 hield hij er een toespraak voor de NSB. En in 1942 werd er een filmpje gemaakt met de titel: ‘Werkendam, het geboortedorp van den leider’. Wikaart: “Als Mussert niets met Werkendam te maken wilde hebben, zou hij nooit toegestemd hebben met zo’n filmpje lijkt me.”

“Het is een gegeven dat hij hier geboren is, maar er is niets meer aan te doen he,” lacht Hannie Visser-Kieboom.

