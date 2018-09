Goedkoop slipje scoren? 'Pakken wat je pakken kan!' [Filmpje]

EINDHOVEN - Maar liefst 50.000 stuks lingerie en duizenden koopgrage dames in het Beursgebouw in Eindhoven dinsdag. Winkelketen Hunkemöller had niet te klagen over belangstelling voor haar fabrieksverkoop. De flinterdunne setjes textiel verdwenen tegen spotprijzen razendsnel in de tassen.

Door verwarring over de openingstijd stond er bij het Beursgebouw geen enorme rij om naar binnen te kunnen. Toch was de grote hal in een mum van tijd gevuld met koopgrage dames. Allemaal op zoek naar een passend setje, stevig afgeprijsd en dus voor een paar euro te koop.

Slippers, bikini's, slaapmode en lingerie, het verdwijnt één voor één in grote Hunkemöller tassen. De strategie is bij velen gelijk: 'pakken wat je pakken kan'. Eerst de tassen vullen en daarna rustig kijken wat er mee naar huis gaat. Vooral de goedkope prijzen maken dat de vrouwen zonder enige rem hun tassen volladen. "Nodig is het niet, maar je moet altijd inslaan als het goedkoper is", klinkt het.

Tekst gaat door onder video

De fabrieksuitverkoop klinkt misschien als de hel voor veel mannen, toch duikt er her en der een op. Alhoewel de meesten niet meteen stonden te springen om mee te gaan, blijkt het achteraf geen straf: "Ik dacht dat het veel erger zou zijn, maar ik vind het wel meevallen." De mannen zien dan toch ook een voordeel aan die verplichting, want ze kunnen meebeslissen wat er gekocht wordt: "Ik kijk vooral of de bh's mooi zijn".

Als de tassen vol zitten, is het niet meteen tijd om af te rekenen. De hekken aan de zijkanten van het beursgebouw zijn inmiddels ook bezaaid met lingerie. De meeste dames willen toch wel graag met een setje naar huis. Alles wordt dus uitgezocht en losse items gaan vervolgens terug de hekken in.