Oss zet afvalcontainers in de bloemetjes om te voorkomen dat het een zootje wordt

OSS - Het is een ergernis voor veel mensen. Vuilniszakken en andere troep die niet in de vuilcontainer maar ernaast wordt gezet. In Oss hebben ze daar iets op bedacht. De containers worden in de bloemetjes gezet. Met rondom de container kunstgras, bloemetjes en buxus boompjes.

Het idee is afkomstig van het Nijmeegse bedrijf ANDC en is simpel:  Als mensen een mooie groene aankleding zien dan zijn ze minder snel geneigd om er een zootje van te maken. Dat het werkt, blijkt volgens Gijs Meulepas van het bedrijf uit de praktijk. "Als de omgeving mooier is dan passen mensen hun gedrag aan. In Rotterdam werd er in een van de ergste wijken zelfs 85 procent minder troep bij de containers gezet nadat er bloemetjes waren gezet."

Hoge verwachtingen

Ook de gemeente Oss heeft hoge verwachtingen van de bloemetjes en buxusboompjes. "Wij geloven in deze methode, we zien op alle plaatsen waar dit is toegepast dat er minder troep naast de containers wordt gezet", zegt Thijs Nepveu van de gemeente Oss.

Een vrouw die afval in de container gooit, reageert enthousiast op de nieuwe groene aankleding. "Ik vind het een prima oplossing om het zo allemaal een beetje netjes te houden". Een man die lege flessen in een glascontainer gooit, noemt het prachtig. Maar kanttekeningen worden er ook geplaatst. "Ik ben benieuwd hoelang die bloemetjes hier blijven staan", zegt een vrouw.