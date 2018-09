Apache van vliegbasis Gilze-Rijen maakt voorzorgslanding in Ede

GILZE-RIJEN - Een apache-helikopter die is opgestegen op vliegbasis Gilze-Rijen heeft dinsdagmiddag rond vijf uur een voorzorgslanding gemaakt op de Ginkelse Heide in Ede. Dat meldt de vliegbasis op Twitter.

Een technisch team is onderweg voor 'onderzoek en de indicatie van de  klacht en vervolgstappen'. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.