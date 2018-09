Hoe red je een egel uit een netelige situatie? De brandweer in Oisterwijk doet het héél voorzichtig

OISTERWIJK - De brandweer in Oisterwijk stond dinsdagmiddag voor een prikkelende uitdaging. Een egeltje zat namelijk klem tussen de spijlen van een tuinhek en moest met de grootst mogelijke voorzichtigheid gered worden.

Het stekelige beestje was vermoedelijk aan de Brede Steeg aan de wandel van de ene tuin naar de andere tuin toen het vast kwam te zitten in het hekwerk. Een bewoonster en een stel kinderen ontdekten het weerloze egeltje rond halfvijf. Meteen daarna belden zij de hulpdiensten.

Betonschaar biedt uitkomst

Medewerkers van de dierenambulance kregen het onfortuinlijke diertje niet uit zijn benarde positie bevrijd en alarmeerden vervolgens de brandweer. Brandweerlieden zetten groot geschut in. Met een betonschaar werd een aantal spijlen van het hek weggeknipt waarna het beestje veilig kon worden losgemaakt.

Wonder boven wonder overleefde het beestje het hachelijke avontuur. Terwijl hij zijn kopje met kraaloogjes nog veilig verborgen had tussen zijn stekeltjes, ontfermden vrijwilligers van de dierenambulance zich over het beestje. Het egeltje is in een mandje meegenomen en naar het vogelasiel in Tilburg gebracht waar hij verder verzorgd wordt.